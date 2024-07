È ancora Federico Chiesa il nome più gettonato delle ultime ore, giocatore più che apparentemente in uscita dalla Juventus e accostato, tra i tanti club, anche all'Inter. L'esterno ex Fiorentina, fortemente accostato anche alla Roma, secondo quanto svelato da Sportmediaset durante la puntata odierna di Studio Sport, si allontana dai radar della squadra capitolina e si avvicina a quelli del Tottenham che avrebbe in mente il ventiseienne. Gli Spurs non sono gli unici a far suonare le sirene inglesi: il classe '97 avrebbe stuzzicato anche la fantasia del Chelsea di Marescha che vorrebbe rilanciare le ambizioni del giocatore.

Al momento non ci sono trattative in corso, ma soltanto sondaggi. Adesso la Juventus attende che i club interessati si facciano formalmente avanti e che mettano sul piatto i 30-35 milioni richiesti dai torinesi.