Potrebbe esserci un piccolissimo intoppo sull'approdo di André Onana al Manchester United. Come sottolineato da Sky Sport, infatti, non vi è certezza che il portiere camerunese viaggi verso l'Inghilterra già nelle prossime ore. Il calciatore non è infatti ancora in possesso del permesso visa. Non è da escludere che faccia prima tappa da un'altra parte per poi recarsi in Regno Unito non appena potrà.