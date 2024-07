Francesco Pio Esposito allo Spezia, è fatta. La notizia era nell'aria da tempo, ora secondo le ultime riportate da Sky Sport, l'affare è stato completato. L'attaccante 19enne di scuola Inter resterà un altro anno in prestito ai liguri dopo i 3 gol siglati lo scorso anno in 38 presenze. Con soddisfazione di tutte le parti in causa.