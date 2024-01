Ormai ci siamo: Tiago Djalò sarà un nuovo giocatore della Juventus. Come riportato da Sky Sport, il difensore portoghese arriverà a Torino la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito. Come noto, il calciatore piaceva molto anche all’Inter, ma la Vecchia Signora ha raggiunto un accordo economico con il Lille sulla base di 3,5 milioni di euro più bonus.