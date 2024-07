Ultimi step ok per Ebenezer Akinsanmiro che tra poche ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista in arrivo dall'Inter ora raggiungerà la sua nuova squadra in ritiro, informa Sky Sport, aggiungendo - come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI) che nella giornata di oggi ha concluso le visite mediche e messo la firma sul contratto con i blucerchiati. Il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.