La questione portiere tiene banco in casa Bayern Monaco. Sky Sports Deutschland offre aggiornamenti sulla situazione per quel che riguarda il futuro della porta di Thomas Tuchel, partendo da un assunto: Manuel Neuer non è ancora pronto. Si sta facendo più complicato del previsto il percorso di recupero dal grave infortunio dello scorso inverno, che ha portato i bavaresi a ingaggiare Yann Sommer. Sommer la cui situazione ora è tutta in divenire: su di lui c'è l'Inter, ma il Bayern per lasciare libero l'esperto elvetico vuole recuperare quanto speso a gennaio, ovvero otto milioni di euro più 1,5 di bonus. Anche se c'è un accordo verbale che prevede che, qualora Neuer rientrasse, allora sarebbe libero

L'ipotesi che però viene data più probabile è quella del terzetto formato da Sommer, Sven Ulreich e dallo stesso Neuer, con in aggiunta il giovane Johannes Schenk. Un acquisto come quello di Giorgi Mamardashvili è visto come improbabile.