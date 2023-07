Lazar Samardzic è davvero nel mirino di quasi tutte le big della Serie A e le pretendenti continuano ad arricchirsi. Alla corsa per il fantasista dell'Udinese si aggiunge anche la Lazio, che ha chiesto informazioni al club friulano, secondo Sportitalia. Resta in piedi la pista connessa all'Inter, Lotito non ha ancora abbozzato una trattativa con l'Udinese, ma Sarri lo vedrebbe bene come sostituto di Milinkovic Savic.