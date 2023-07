Con Davide Frattesi ormai destinato a Milano, il Sassuolo lavora per trovare il suo sostituto. Mettendo da subito un nome in cima alla lista: quello di Daniel Boloca, 24enne centrocampista romeno protagonista di un'annata eccezionale con la maglia del Frosinone neopromosso in Serie A. Sul giocatore si è registrato l'interesse anche di Monza e Lazio ma una volta completata l'operazione con l'Inter, seocndo Sportitalia, i neroverdi diventano i candidati principali.