Qualcosa di muove sul mercato dei portieri, con l'Inter spettatrice interessata. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Bayern Monaco sarebbe interessato a Wojciech Szczesny, tanto che il ds della Juventus Cristiano Giuntoli è rientrato dagli Stati Uniti in anticipo rispetto alla fine della tournée bianconera. Il polacco è uno dei profili presi in considerazione dai bavaresi viste e non perfette condizioni di Manuel Neuer e la probabile cessione probabile di Yann Sommer all'Inter.