Mentre l'Inter incontrerà, questa sera, il Sassuolo per parlare ancora una volta di Davide Frattesi, il Milan prosegue la sua trattativa per Musah del Valencia. Il centrocampista ha firmato un contratto per le prossime 4 stagioni con gli spagnoli che per il ventenne chiedono 25-30 milioni. Verbalmente - secondo quanto riferito da Relevo - i rossoneri ne hanno proposto circa 18-20.

Un gap che al momento non rappresenta comunque l'ostacolo principale, rappresentato piuttosto dall'ok del giocatore, ancora mai pronunciato. Ciononostante i meneghini sono fiduciosi e sperano di raggiungere un accordo a breve. Settimana chiave, in tal senso, la prossima.