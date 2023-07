Una chiacchierata di 20 minuti sul campo del Seongnam prima dell'allenamento tra Alvaro Morata, Diego Simeone e Gustavo Lopez, braccio destro del Cholo. Come riportato da Marca i tre hanno parlato del futuro dell'attaccante spagnolo, accostato sul mercato all'Inter nelle ultime settimane. Il colloquio è stato immortalato in uno scatto. "Aspettiamo e vediamo" è il messaggio che arriva direttamente dal giocatore e dal entourage. L'Atletico Madrid non fa sconti: 21 milioni di euro è il prezzo fissato per far lasciar andare Morata.