Gaetano Oristanio è vicinissimo al trasferimento a Cagliari. Dopo due stagioni in prestito al Volendam, il nerazzurrino classe 2002 potrebbe tornare in Italia e in Serie A. Secondo L'Unione Sarda i rossoblù hanno raggiunto l’accordo con l’Inter per un prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri però non vogliono privarsi del tutto del loro canterano e si 'tutelano' mantenendo la possibilità di riportarlo a casa inserendo nell'accordo anche il contro-riscatto. Stretta di mano avvenuta tra sardi e meneghini arrivata per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, fissato a 6 milioni invece l'eventuale contro-riscatto. Attesa in giornata la definitiva fumata bianca.

