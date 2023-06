Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, non approderà al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da L'Equipe, è stato lo stesso giocatore a comunicare la sua scelta al club della capitale. Da capire quale sarà ora il suo futuro, con il Milan che negli ultimi giorni ha fatto registrare importanti passi in avanti nella trattativa. Nella giornata di ieri, sempre in Francia, si è parlato di un ritorno sulla scena dell'Inter dopo il passaggio di Dzeko al Fenerbahçe.