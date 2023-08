Oggi l'Inter ha riempito le caselle rimaste a lungo vacanti per la porta, con gli arrivi di Yann Sommer ed Emil Audero. Ma prima il club nerazzurro aveva valutato anche altri profili, tra i quali quello di Keylor Navas. Come sostiene L'Equipe, il Paris Saint-Germain è aperto a una partenza dell'estremo difensore costaricense, ma non a qualsiasi condizione. Forte di un altro anno di contratto, i parigini hanno respinto settimane un approccio dell'Inter che voleva il 36enne a titolo gratuito.