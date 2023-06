L'Olympique Lione prova a bruciare tutte le concorrenti nella corsa a Dodi Lukebakio, attaccante belga dell'Hertha Berlino. Secondo il magazine tedesco Kicker, infatti, il club francese ha già presentato un'offerta ufficiale ai tedeschi, dopo che già a gennaio aveva provato a farsi avanti.

La prima proposta non supererebbe i 10 milioni di euro, la cifra minima richiesta dall'Hertha per iniziare a trattare, ma i Gones fanno comunque sul serio. In Italia, anche la Roma si è inserita nella corsa al giocatore che non prenderà parte all'inizio dei lavori della squadra per la prossima stagione, in quanto ancora in vacanza così come lo slovacco Petar Pekarik.