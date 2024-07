Dopo le voci su Inter, Milan e Napoli, spunta una nuova pretendente italiana per Mario Hermoso. L'ultimo club a farsi avanti per il difensore spagnolo ex Atletico Madrid, ora svincolato, è il Bologna: secondo DAZN ci sarebbero stati i primi contatti tra gli agenti del giocatore e il club emiliano, alla ricerca di un erede di Riccardo Calafiori.