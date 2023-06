Nell'ottica della sostituzione di André Onana, l'Inter non sta guardando solo al mercato estero ma sonda anche nomi in Italia. Uno di questi, secondo il Corriere del Mezzogiorno, è Alex Meret, numero uno del Napoli campione d'Italia. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato di Meret ieri con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un incontro in cui si è discusso di diritti tv e non solo. Il Napoli nel frattempo riflette anche sul secondo portiere e mette nel mirino Emil Audero della Sampdoria, obiettivo anche dei nerazzurri.