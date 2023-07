Si sblocca la situazione Yann Bisseck in casa Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani il difensore tedesco classe 2000 sosterrà le visite mediche con i nerazzurri e il club potrà depositare il contratto fino al 2028. In questo modo Bisseck sarà pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi e cominciare a lavorare con la squadra in vista della prossima stagione.

Finora l'affare era bloccato dal pagamento della clausola di 7 milioni da versare all'Aarhus, accordo trovato questa mattina con il versamento della cifra spalmato in tre anni, Bisseck è vicino a diventare un giocatore nerazzurro.