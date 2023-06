Ora che Marcus Thuram ha definitivamente salutato dopo quattro stagioni per iniziare la sua avventura all'Inter, il Borussia Moenchengladbach cerca ora con una certa urgenza il suo sostituto, pur tra diverse difficoltà visto che per acquistare occorrono prima delle cessioni. Secondo la Bild, per rimpiazzare il francese il primo nome sulla lista è quello di Vangelis Pavlidis, 25enne attaccante greco dell'AZ Alkmaar, già nel mirino dei Fohlen in passato. Quest'anno le possibilità di matrimonio sarebbero buone, anche perché Pavlidis rientra nel profilo di attaccante richiesto dal nuovo tecnico Gerry Seoane.