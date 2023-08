Trattativa ufficialmente in corso tra il Bayern Monaco e il Chelsea per il trasferimento in Germania di Trevoh Chalobah. Come riporta Fabrizio Romano, i Blues hanno replicato con un rifiuto alla richiesta di prestito del difensore, ma il discorso proseguirà al fine di trovare un'intesa. L'Inter osserva con attenzione in attesa di ricevere il via libera per Benjamin Pavard.