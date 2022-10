Quattro ore e quarantacinque minuti prima del kick-off di Inter-Viktoria Plzen di Champions League, al Breda la Primavera ospiterà i pari età cechi per conquistare tre punti fondamentali in chiave secondo posto nel girone C di Youth League, quello che garantisce l'accesso al playoff che apre le porte verso gli ottavi di finale. Un obiettivo condiviso con la squadra di Ondrej Šiml, tecnico del Plzen, che ha inquadrato così il match di ritorno contro i nerazzurri: "Credo che abbiamo imparato da tutte le partite che abbiamo affrontato finora in Europa. Ci concentreremo maggiormente sulla fase difensiva e le nostre prestazioni saranno migliori - ha assicurato ai canali ufficiali del suo club -. L'Inter è una squadra di qualità, la sua forza è il gioco e veloce in verticale, cercheremo di limitarli. Se devo individuare un elemento su tutti dei nostri avversari, cito Carboni, che è molto bravo, infatti è già nel giro della prima squadra".