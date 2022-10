Dopo la vittoria contro il Banik Ostrava, Erik Jirka, centrocampista del Viktoria Plzen, pensando alla sfida di mercoledì contro l'Inter in Champions League sottolinea come la serie ravvicinata di impegni costi alla formazione boema energie fisiche e non solo: È molto impegnativo fisicamente giocare mercoledì, sabato, mercoledì e domenica, ma anche mentalmente. È diverso giocare in Champions League e poi giocare in coppa, adattarsi a tre tipi di competizione in sette giorni non è del tutto facile".