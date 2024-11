A pochi minuti dal fischio d'inizio del match del Bentegodi contro l'Inter, Paolo Zanetti si sofferma davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare l'imminente impegno del Verona: "La difesa a tre è per un'insieme di cose - spiega il tecnico gialloblu -. Stiamo cercando equilibrio difensivo, ma ho aggiunto anche una punta in più. Dobbiamo rispettare una squadra che ha delle qualità offensive impressionanti, ma senza rinunciare ad attaccare".

Come mai le due punte?

"Per questo motivo che ho appena detto, non vogliamo dare alla squadra un segnale puramente difensivo. L'Inter è tra le prime quattro d'Europa, ma c'era da tener conto anche dei nazionali che sono arrivati da poco. Dovevo valutare le loro condizioni".

La salvezza del Verona parte dal gruppo?

"Il gruppo è determinante perché deve avere la mentalità per colmare il gap con le altre. Il nostro gruppo è in gran parte nuovo, ha caratteristiche particolari e tanti stranieri: è un processo che stiamo facendo. La squadra ha fatto grandi prestazioni contro le big, ha potenzialità da esprimere".