"Quanto è importante rimanere concentrati solo sul campo? Siamo professionisti, nel calcio d'oggi ci sono tanti movimenti di mercato. Ma siamo giocatori, c'è un obiettivo e pensiamo solo a quello". Così a DAZN Thomas Henry, attaccante del Verona, prima della gara con l'Inter che per gli scaligeri arriva in un momento delicato, anche per quanto sta succedendo fuori dal campo.