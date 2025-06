"Seguendo l’esempio di capitan Lautaro, l’Inter sta ricominciando a rimettersi in marcia". È l'incipit del pezzo dedicato al capitano nerazzurro pubblicato oggi sul Corriere dello Sport per porre l'accento sulla leadership del Toro, chiamato a smaltire la delusione di Monaco e di una stagione senza titoli per tornare a cercare nuovi successi.

Il leader del Biscione "sta facendo valere il suo ruolo di guida all’interno dello spogliatoio" per dare l'esempio in questo nuovo ciclo con Cristian Chivu. Tecnico che, sottolinea il quotidiano romano, "proprio con Lautaro è riuscito ad accendere subito un feeling speciale, ponendosi nel modo giusto sul piano umano e a livello tecnico sul campo". E il capitano ha sposato la causa trascinando con sé anche i nuovi arrivati e i giovani come Francesco Pio Esposito, che l'argentino ha già "preso sotto la sua ala protettiva" per farlo inserire in squadra. Tra i due c'è già una buona intesa, come dimostrato nella sfida contro il River Plate dove i due hanno giocato in coppia e dove il classe 2005 ha trovato la via della rete.