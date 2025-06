Sebastiano Esposito per la Fiorentina rappresenta più di un'idea. L'attaccante dell'Inter è molto apprezzato dalla dirigenza viola, che pensa a lui per completare l'attacco a prescindere da quello che sarà il futuro di Moise Kean. Lo assicura La Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano potrebbe essere "la soluzione ideale" sia per la società gigliata che per lo stesso giocatore, reduce dall'esperienza in prestito all'Empoli. "C'è la disponibilità dell'Inter a farlo partire anche perché il giocatore è in scadenza a giugno 2026", ricorda la rosea. Serve trovare un'intesa tra i due club, tenendo conto del fatto che la valutazione del cartellino di Seba oscilla tra i 7 e i 10 milioni di euro.