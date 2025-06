La Primavera a Benito Carbone, l'Under 17 a Samir Handanovic. E non solo. L'Inter ha annunciato pochi minuti fa la liste degli allenatori che guideranno le squadre del settore giovanile nerazzurro nella nuova stagione.

L'elenco completo:

BENITO CARBONE - UNDER 20

SIMONE FAUTARIO - UNDER 18

SAMIR HANDANOVIC - UNDER 17

PAOLO DELLAFIORE - UNDER 16

JUAN SOLIVELLAS VIDAL - UNDER 15

