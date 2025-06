"Leggerezza di spirito e carichi per le gambe". Il Corriere dello Sport semplifica così la ricetta di Cristian Chivu per entrare in sintonia con lo spogliatoio dell'Inter e per spronarlo a lasciarsi alle spalle l'esito amaro della passata stagione. Che però non è ancora conclusa, visto il Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. La cosa importante è che "i giocatori nerazzurri hanno apprezzato" l'approccio del romeno, che sta lavorando tanto anche sul piano del lavoro fisico.

A Los Angeles e soprattutto a Seattle gli allenamenti sono stati più intensi, con l'intenzione di mettere benzina sulle gambe e di migliorare la condizione: le prime risposte sono arrivate contro il River, ma la vera differenza si vedrà dopo la preparazione con il chiaro obiettivo di "cancellare i cali nella ripresa e “tirare” fino al termine dell'annata", chiosa il Corsport.