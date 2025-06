L'ottavo di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense è a rischio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, spiegando che i pericoli arrivano dal cielo e dalle condizioni meteo. Ieri Benfica e Chelsea hanno terminato la gara dopo un'infinita attesa dovuta al rischio tempesta. "Qui a Charlotte i fulmini sono una cosa serissima, maneggiata con molta cura dalle autorità e dai cittadini, senza la minima possibilità di deroga - spiega la rosea -. In generale, le temperature alte fino a 35° hanno portato le autorità del North Carolina a suggerire alla popolazione dello stato di uscire il meno possibile nelle ore più calde, dalla 12 alle 16 circa, proprio il momento in cui inizierà la partita dei nerazzurri incastrata nel calendario Fifa mesi e mesi fa", in programma lunedì sera alle 15 locali (le 21 italiane): l'allerta fulmini che ha complicato il match di ieri potrebbe ostacolare anche quello tra il Biscione e il Flu, anche perché le condizioni metereologiche non dovrebbero essere tanto diverse rispetto a ieri.

Al Bank of America Stadium vige un regolamento abbastanza rigido: nel caso in cui vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio c'è da applicare il "Seek Cover Protocol", che si traduce nell'obbligo di sospensione dell'evento in modo da permettere alle persone all'interno dell'impianto di mettersi al riparo e di trovare una copertura adeguata. Non si tratta di una legge che riguarda solo le manifestazioni sportive, ma tanto basta per tenere alta l'allerta sul prossimo appuntamento nerazzurro negli USA.

