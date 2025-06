L'accordo tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny è blindato da giorni e il francese è pronto allo sbarco a Milano, che secondo La Gazzetta dello Sport avverrà già domani o al massimo martedì per le visite mediche e la firma. "Tra i due club è tutto fatto già da giorni, per la ratificazione manca solo un passaggio tecnico (che arriverà oggi), ovvero l’ok definitivo del proprietario del Parma, lo statunitense Krause".

Il classe 2003 firmerà un contratto quinquennale da circa 2 milioni netti (più bonus) a stagione e aspetta solo un segnale per lasciare Ibiza, dove nell'ultimo periodo si è allenato con un preparatore atletico personalizzato per tenersi in forma. Da non escludere che il giocatore possa raggiungere la sua nuova squadra negli Stati Uniti in caso di qualificazione dell'Inter ai quarti del Mondiale per Club.

