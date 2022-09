Appuntamento domenica all'ora di pranzo per Udinese e Inter. Il tecnico dei padroni di casa, Andrea Sottil, s'è soffermato ai microfoni di Sky Sport sulle qualità che i bianconeri hanno messo in mostra in quest'avvio di stagione: "Uno dei pilastri è l'intensità, sono convinto che come ci alleniamo giochiamo. Allenarsi ad alta intensità quotidianamente aiuta sia a livello di condizione fisica, ma anche a livello mentale. Poi bisogna riproporre lo stesso atteggiamento in partita nelle aggressioni e nelle varie fasi. Questa è una squadra predisposta alla fatica, che ha caratteristiche che mi piacciono molto come l'elettricità e l'intensità. Il secondo principio è la verticalità, intesa nell'andare velocemente al gol, attaccare gli spazi con tanti uomini, avere la predisposizione a giocare spesso in avanti, cercare di andare oltre la linea. Credo molto nell'equilibrio. E poi le transizioni negative e positive. Quando riconquisto la palla devo essere bravo a contrattaccare sempre facendo uno step indietro, traslando in avanti il prima possibile".