Dopo il triplice fischio del Bluenergy Stadium, Kosta Runjaic si presenta davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo di Udinese-Inter: "È stato un match interessante per noi e per i tifosi - esordisce l'allenatore dei friulani -. Da un lato c'è il fatto che abbiamo proposto gioco, dall'altro c'è il fatto che abbiamo perso. È stata una gara divertente, conoscevamo il valore dell'Inter ma abbiamo concesso gol troppo facili. Però siamo stati bravi a reagire".

Come mai oggi ha giocato con un centrocampo a tre? Lo vedremo anche in futuro?

"Perché l'Inter è una squadra che fa molto possesso, quindi ho deciso di aggiungere un uomo in mediana. Non era una questione di modulo. In certi momenti siamo stati sfortunati, abbiamo preso gol su errori nostri. Il sistema può essere sempre variabile".

Quanto è distante quasta Udinese dalla sua idea di calcio?

"Oggi abbiamo giocato una buona gara, è un processo e siamo in fase di svolgimento. L'Udinese era ultima in quasi tutte le statistiche, oggi hanno giocato Atta e Touré che sono arrivati in estate. Ho fiducia nella squadra".