Dopo l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport , Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, presenta anche in conferenza stampa la sfida di domani alla Dacia Arena contro l'Inter: "Affrontiamo i Campioni d'Italia che lavorano insieme dal 2019. Ci arriviamo emozionati, ambizioni e mentalizzati. Emozionati perché gare come questa generano emozioni visto che ci aspettiamo di giocare in una Dacia Arena piena, ambiziosi perché credo che un giocatore debba sognare sempre l'impresa e mentalizzati perché sappiamo che sarà una partita di fatica, sofferenza e sacrificio".

Che Inter si aspetta dopo il ko di Bologna ed anche con alcune assenze come quelle di Calhanoglu e Bastoni ed anche Handanovic in dubbio?

"Sono i campioni. Se lo sei vuol dire che hai giocatori mentalizzati per reagire all'errore. Ce li aspettiamo cattivi, decisi ed affamati ma noi lo saremo di più. Per quanto riguarda le assenze, non bado alle nostre figuriamo se guardo quelle loro".

Punterete anche sul fattore Dacia Arena che si annuncia con una grande cornice di pubblico e dove, soprattutto, sotto la sua gestione l’Udinese ha sempre strappato punti con le big?

"I tifosi danno una marcia in più e ci danno più responsabilità. Ho sempre detto con i ragazzi che l'obiettivo condiviso è rendere chi ci guarda orgoglioso di ciò che viene fatto in campo, al di là del risultato. Questo deve essere sempre riconosciuto e credo che sia il motivo reale per cui la Dacia Arena sarà piena. Questo ci da tanta voglia di lottare con ancora più ardore".