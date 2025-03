Nella mattinata di ieri, i ragazzi di mister Kosta Runjaic hanno svolto una seduta di allenamento congiunta con la formazione Primavera allenata da Igor Bubnjic, conclusa da una partitella in famiglia per mantenere la condizione durante questa sosta nazionali. Il test ha visto andare in gol Brenner (doppietta), Modesto e Bravo; anche Atta e il Primavera Vinciati si sono dimostrati attivi in fase offensiva.

Ora i giocatori sono attesi da tre giorni liberi (a partire da oggi), con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì.