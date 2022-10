Mentre l'Inter cominciava la sua partita al Franchi contro la Fiorentina, il Viktoria Plzen otteneva altri 3 punti nella 12esima giornata del campionato ceco contro il Banek. Nel match andato in scena ieri alle 19 alla Doosan Arena, la squadra del tecnico Bilek si è imposta per 3-1 grazie alle reti di Kalvach, Kliment e Mosquera, nel mezzo la firma di Almasi ad accorciare le distanze per la squadra ospite. Classifica che continua a vedere il Viktoria al primo posto con 32 punti a più 7 sullo Slavia Praga secondo. Mercoledì prossimo alle 18:45 l'attesa sfida di San Siro contro l'Inter.