È Davide Vagnati a parlare ai microfoni di DAZN per presentare il match di questa sera in casa dei campioni d'Italia dell'Inter: "Dobbiamo pensare a fare una partita seria perché contro un avversario di questo tipo dobbiamo essere tutti sul pezzo in tutte le fasi. Non deve mancare il furore agonistico visto in questa settimana e mi auguro che faremo una buona partita".

La sfrontatezza e il carattere sono i tratti che vi hanno permesso il cambio di passo?

"Avere consapevolezza e non mostrare paura è importante soprattutto in uno stadio come San Siro, la personalità è determinante perché chi ha paura non può giocare a calcio. Vogliamo andare avanti così, con quelli che sono i dettami del mister".

Su Ricci:

"Ha fatto anche tanta Premier League, non solo Serie B inglese. Penso sia un calciatore straordinario, ci abbiamo lavorato tanto per portarlo qui perché siamo convinti che abbia delle grandi qualità. È forte e ha tecnica".