Momento decisamente negativo per il Torino sul fronte degli infortuni e delle indisponibilità. Oltre al grande infortunio di Perr Schuurs, i granata devono valutare anche le condizioni di Nikola Vlasic. Il croato è infatti svenuto al termine del match perso contro l'Inter per 3-0. L'ex West Ham è caduto a terra dopo aver colpito la palla di testa, immediato l'intervento dei sanitari con la barella. Il calciatore si è comunque alzato in piedi da solo pochi minuti dopo. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti, anche se al momento sembra essersi trattato solo di un grosso spavento.