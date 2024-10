Erano circa cinquanta (forse anche qualche decina in più) i tifosi della Stella Rossa Belgrado che ieri sera si sono presentati davanti all'albergo che ospita i giocatori di Vladan Milojevic in vista della sfida di Champions League contro l'Inter. Secondo la notizia della RTS, la tv di Stato serba, i sostenitori hanno avuto udienza dalla squadra, hanno incitato l'intero gruppo e hanno detto che saranno con loro anche se non saranno allo stadio in virtù del divieto di trasferta imposto nei giorni scorsi.

Uno dei tifosi ha lanciato in particolare un messaggio: "Domani quando scenderete in campo non dovrete avere nulla da temere. Giocate una buona partita, coraggiosi come avete fatto col Benfica. C'è un avversario forte, lasciate che le persone che hanno percorso 2.500 chilometri solo per sostenervi qui siano nella vostra testa. Ancora una cosa da tenere presente, se tutta l'Italia non avesse paura della Stella Rossa e dei suoi tifosi, domani ci sarebbero sicuramente state 5.000-6.000 persone allo stadio, ve lo garantisco. Ma visto che tutta l'Italia ha paura della Stella Rossa, che è un club enorme, e dei suoi tifosi, dimostrate loro che avevano paura per un motivo. E non abbiate paura di nulla: sapete giocare a calcio, siamo con voi. Questo è tutto quello che possiamo fare adesso", le parole riportate da Pogled.me.