In Torino-Spezia, Thiago Motta, tecnico dei liguri, sarebbe pronto a rinunciare a M'Bala Nzola, che nel match di sabato scorso contro l'Inter lo aveva costretto a bruciare un cambio dopo che l'arbitro Maresca gli ha impedito, come da regolamento, di giocare indossando un piercing al lobo dell’orecchio sinistro. L'attaccante, riferisce Tuttosport, sarà multato dalla società bianconera, che però è pronta a verificare anche la posizione di alcuni addetti ai lavori che erano in panchina.