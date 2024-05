"Abbiamo sofferto da squadra, facendo cose dal punto di vista morale che non avevamo fatto in altre partite. E' una vittoria che ci dà respiro, ma non abbiamo fatto niente, pensiamo al Genoa. Dobbiamo lottare su ogni pallone, al di là dei moduli, dobbiamo giocare alla morte e vediamo. Stasera ho visto anche un po' di fortuna, l'Inter è forte, è girata anche bene. Sono contento dei tre punti, me la godo poco perché siamo penultimi ma ci dà modo di vivere ancora". Così Andrea Consigli, nell'intervista flash di Sky Sport realizzata subito dopo la vittoria del Sassuolo contro l'Inter.