Questa sera la Sampdoria fa visita al Monza, match che anticipa il Monday Night in programma tra una settimana esatta contro l'Inter. In vista della sfida contro i nerazzurri, in casa blucerchiata bisognerà fare particolare attenzione al cartellino giallo: i tre giocatori diffidati sono Gabbiadini, Leris e Sabiri. Un'ammonizione li porterebbe a saltare la prossima partita.