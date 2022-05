Libera di testa dopo aver conquistato la salvezza davanti alla tv, la Samp ha messo in mostra una grande prestazione nell'ultima gara casalinga battendo nettamente la Fiorentina 4-1, un messaggio indiretto anche all'Inter, avversaria in campionato domenica prossima. "Quando lotti per non retrocedere diventa tutto più difficile, infatti oggi abbiamo fatto la miglior gara - ha sottolineato Marco Giamapolo a DAZN -. A fare la differenza è stato il carico mentale, come si è visto per la Fiorentina. Deve essere un insegnamento per tutti, la capacità di gestire le pressioni. L'emergenza l'abbiamo vissuta quattro mesi fa, per la storia della Samp 36 punti comunque sono pochi. Adesso ripartiamo con idee chiare, tocca al club. L'ultima con l'Inter? In questi anni è cambiata la filosofia, i risultati scontati non ci sono. Sono finiti i luoghi comuni, è tutto aperto ed è giusto che si giochi fino alla fine", ha concluso il tecnico blucerchiato.