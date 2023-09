Paulos Sousa è deluso dal risultato pesante contro l'Inter ma non si arrende. Il tecnico della Salernitana parla dello 0-4 contro i nerazzurri anche nella conferenza stampa post-match nella pancia dell'Arechi. Ecco le sue parole più significative, raccolte dal nostro inviato: “Io credo che la squadra crollasse anche prima del mio arrivo. Stiamo lavorando tanto sull’intensità. Dopo il gol del pareggio che ci hanno annullato ho visto giocatori che hanno abbassato l’intensità. Inzaghi ha fatto cambi di qualità, noi abbiamo tirato al massimo la corda di chi stava in campo. Dobbiamo ripartire dalla grinta messa in questa partita.

Dopo i 10’ iniziali siamo cresciuti tantissimo. Dobbiamo dare continuità alla crescita dei giocatori arrivati quest’anno. Una delle nostre qualitá è il pressing alto, riusciamo a creare sempre problemi all’avversario. Bisogna continuare a lavorare. La squadra sta crescendo, stiamo creando più occasioni rispetto all’anno scorso. Meritiamo più punti rispetto a quelli ottenuti. Tutti gli allenatori si sentono in discussione sempre, una vittoria cambia tutto. Questa è la nostra industria. Sono super sereno, consapevole di quello che faccio con onestà e chiarezza".

E ancora: "Sono consapevole di quello che faccio e di quello che posso dare. I calciatori stanno crescendo, anche quelli più esperti. Sto migliorando il potenziale della rosa, è una vittoria del nostro staff. Sono consapevole di ciò che siamo e che i tre punti arriveranno, soprattutto quando avremo l'intera rosa al completo integrando al meglio chi è arrivato in estate. Il nostro obiettivo è salvarsi".

Daniele Luongo