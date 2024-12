Alessio Romagnoli commenta a Sky Sport la sconfitta patita dalla Lazio contro l'Inter in una gara che il centrale non ha disputato per infortunio. "Una pessima partita da parte nostra, a parte i primi 30'", ha commentato il giocatore biancoceleste.

"L'obiettivo è resettare e lavorare bene, magari tornare ad avere un pizzico di umiltà in più che non fa mai male - prosegue -. Bisogna imparare dalle grandi squadre che come l'Inter sanno anche difendersi in 11 dietro la linea della palla, giocare sporco quando devono. Intanto ripartiamo da sabato. Vanno accettate anche le critiche, quando ci sono e dimostrare che siamo una grande squadra".