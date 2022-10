Dopo il duplice fischio di dell'arbitro Massa, Leonardo Spinazzola viene intercettato a bordocampo da DAZN per un breve commento sull'andamento di Inter-Roma: "Siamo stati bravi a non disunirci, abbiamo fatto un buon primo tempo in fase difensiva e dopo il paeggio abbiamo preso più confidenza con la palla. Dobbiamo continuare così".