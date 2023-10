Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "La cosa bella del calcio è che tutte le partite valgono tre punti. E' difficile, contro la finalista della Champions. Grande club con ottimi giocatori e un ottimo allenatore, noi ci siamo preparati al meglio. Per Lukaku? Una partita uguale alle altre, giovedì ha giocato e segnato. Una partita come questa doveva giocarsi lunedì, visto che abbiamo giocato giovedì. Sta costruendo la sua storia alla Roma dopo averla fatta all'Inter. Silenzio stampa Inter? Hanno i dirigenti migliori in Italia, molto rispetto per loro, non commento certamente le loro decisioni".