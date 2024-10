Possibile forfait in casa Roma in vista della sfida contro l'Inter. Come riferito da Sky Sport, Artem Dovbyk è allo stato attuale in forte dubbio per il big match contro i nerazzurri. Al rientro nella Capitale, l'ucraino si è allenato a parte svolgendo solo terapie. Da capire quali notizie emergeranno oggi pomeriggio. Il calciarore aveva rimediato un'infiammazione al ginocchio nel corso delle gare di Nations League.