L'RB Lipsia ha comunicato il dato dei tifosi che domani saranno presenti a San Siro per sostenere Benjamin Sesko e compagni nella trasferta di Champions League contro l'Inter, cruciale per la squadra di Marco Rose ancora a secco di punti nella competizione europea. Come si legge sul sito ufficiale dei Roten Bullen, sono 2.250 i sostenitori in viaggio verso l'Italia. Le prevendite sono terminate e non ci saranno vendite al botteghino.