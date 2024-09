Al rientro dalla trasferta di Roma, l'Udinese (avversario dell'Inter domenica in campionato) torna subito in campo per preparare la partita di Coppa Italia contro la Salernitana. I bianconeri impegnati con maggiore minutaggio all'Olimpico hanno svolto un programma di recupero, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecnico tattiche e partite a tema. Domani pomeriggio si terrà la rifinitura in vista del match di mercoledì.