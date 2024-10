Oggi test decisivo per Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il portiere tornerà tra i pali nel caso in cui riuscisse a fugare ogni perplessità sul riassorbimento della botta al ginocchio rimediata con l’Empoli. In caso di forfait, tra i pali andrebbe ancora Paleari. Per il resto almeno tre i ballottaggi per Vanoli (squalificato): Adams-Sanabria, Ricci-Linety e Pederson-Borna Sosa.

PROBABILE TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata.